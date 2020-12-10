Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı!
Ege Denizi'nde bugünün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Ege Denizi'nde fırtına etkili olacak.
Günün ilk saatlerinde başlaması öngörülen fırtınanın güney ve güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Vira Haber
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Etiketler : ege denizi, meteoroloji
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