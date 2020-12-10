Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Ege Denizi'nde fırtına etkili olacak.

Günün ilk saatlerinde başlaması öngörülen fırtınanın güney ve güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Vira Haber