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Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı!

Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı!

Ege Denizi'nde bugünün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Ege Denizi'nde fırtına etkili olacak.

Günün ilk saatlerinde başlaması öngörülen fırtınanın güney ve güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Vira Haber

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