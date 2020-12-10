Maersk'ten Ayrıldı, MSC'nin Başına Geçti

Lojiport'tan Selçuk Onur'un haberine göre, Toft, yeni görevinde konteyner hattı ve lojistik hizmetleri de dahil olmak üzere MSC’nin kargo işinde liderliğini yürütecek. Ayrıca MSC'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu Terminal Investments Ltd'nin de yönetim kurulunda da yer alacak. Doğrudan MSC grup başkanı Diego Aponte'ye ve başkan ve kurucu Gianluigi Aponte'ye rapor verecek.

Diego Aponte yaptığı açıklamada "Maersk'teki liderlik rollerinde yirmi beş yıllık deneyimi ve konteyner nakliye tedarik zincirinin geleceği konusundaki kapsamlı anlayışıyla Søren, MSC'yi son elli yılda böylesine büyüyen bir başarı haline getiren strateji üzerine inşa ederek, aile şirketimizin yönetiminde MSC'yi geleceğe taşımaya yardımcı olacak ideal bir eşleşme. " dedi.

Maersk, Bay Toft'un geçen Kasım ayında şirketten ayrıldığını duyurdu ve MSC, bir hafta sonra 2M ittifak ortağına katılacağına dair haberi verdi.

Toft, 1994 yılından beri Maersk'le birlikteydi ve 2017'de yönetim kuruluna katılarak yükseldi. Daha önce Maersk Line'da işletme müdürüydü ve konteyner hattı işletmelerinin küresel operasyonlarından sorumluydu. Ayrıca Hamburg Süd'ün satın alınmasını ve entegrasyonunu denetledi ve Hamburg Süd danışma kurulu üyesiydi.

Toft, "Aponte ailesinin bana verdiği fırsat beni çok heyecanlandırıyor. MSC DNA'sını korumaya ve böylesine başarılı bir şirketi geleceğe taşımaya yardımcı olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalıktır" açıklamasını yaptı.

Vira Haber