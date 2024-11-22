Ege Denizi İçin "Sarı" Uyarı

Ege Denizi'nin güneyi için sarı kodlu uyarı yapılırken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın, Cumartesi günü (23.11.2024) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazar günü (24.11.2024) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar meydana gelebilmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Vira Haber