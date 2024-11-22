Yılan Balığı Çalıştayı Aydın’da Gerçekleştirildi

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından olan Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın önemli misafirlerinden birisi olan yılan balıklarının yaşam alanlarının ve göçünün iyileştirmesi hedefiyle yapılan çalıştayın ikincisi Aydın’da gerçekleştirildi. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mahalli Sulak Alan Komisyonu’nca alınan komisyon kararlarına göre geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan 1. Teknik Çalıştay’ın ardından gerçekleştirilen ikinci çalıştayda yılan balığının küresel ve bölgesel önemine dikkat çekildi. Ayrıca çalıştayda dünyada ve Türkiye’de su krizi ve ekosistem tahribatı, Bafa Gölü ve çevresiyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Karar seçenekleri ve değerlendirme ölçütleri belirlendikten sonra oluşturulan karar matrisi ve yol haritasının oluşturulmasıyla ilgili ortak bir değerlendirmenin de gerçekleştirildiği çalıştayda yılan balığıyla ilgili Söke’nin yakın geleceğinin tasarlanması, su kıtlığı ve su kalitesi sorunlarının çözümü için hangi kuruluşların nasıl görev almaları konusunda bir grup çalışması yapıldı. Kurumların 2025 yılı ve gelecek 5 yıl planlarının aktarılmasına yönelik değerlendirmelerden sonra çalıştay sonlandırıldı.



Çalıştayın yılan balıklarının geleceği açısında önemli olduğuna dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen yılan balığının göç yollarındaki tehditlerin ortadan kaldırılması için yapılan çalıştaylara katılan ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkıları ve çözüm yolları için yapılacak işbirlikleri, kritik olarak tehdit altındaki yılan balıklarının geleceği açısından büyük yararı olacaktır” diyerek Avrupa Yılan balığının kırmızı listedeki kritik olarak tehdit altında olan türler arasında olduğunu söyledi.



Yılan balıklarının üremek için 7 bin kilometre yol kat ederek Meksika Sargasso Körfezi’ne gittiklerini sözlerine ekleyen Sürücü; “Vücudu uzun, yılan şeklinde ve kaygan olan Avrupa Yılan Balığının ortalama boyu 60-70 santimetredir. Yılan balıkları acı veya tatlı su göllerinde, dere ve çaylarda bulunur. Acı veya tatlı sularda üremez, üremek için 7 bin km. yol kat ederek Sargasso Denizi’ne gider. Burada yumurtladıktan sonra ergin yılan balıkları ölür. Yavruları Akdeniz sularına girerek, Büyük Menderes Nehri vasıtasıyla Bafa Gölü’ne gelir” şeklinde konuştu.



Gün boyunca Aydın Anemon Otel'de gerçekleştirilen çalıştayın oldukça verimli geçtiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, katılımcılara teşekkür etti.

Vira Haber