Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde dün 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
A+A-
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesinin 33,46 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 57,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Vira Haber
Bu haber toplam 145 defa okunmuştur
Etiketler : Ege Denizi, Deprem
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.