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Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde dün 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin 33,46 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 57,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Vira Haber

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