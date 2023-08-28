J70 Yarışlarının Kazanını Anything Dere Contruction

Yarışların üçüncü gününde yelkenciler dörtlü gruplar haline, Athos, Porthos, Aramis ve D'artagnan isimli J70 sınıfı tekne ile yarışarak bu farklı deneyimin tadını çıkardı. J70 Yarışı’nın birincisi ise Anything Dere Contruction oldu.

Çeşme’nin geleneksel ve uluslararası yarışı Arkas Aegean Link Regatta yedinci yılında da yatların rüzgarla dansına tanıklık etmeye hazırlanıyor. Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK (Ege Açık Deniz Yat Kulübü) ve Çeşme Marina’nın, Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme’de bu sporun daha aktif hale gelmesi için güçlerini birleştirerek düzenlediği yarış, bu yıl 38 tekne ve 400’ün üzerinde yelkencinin katılımıyla 22-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Yarışa Yeni Bir Soluk: J70

Üçüncü günde, yarışa eklenen yeni sınıf J70’ler sulardaydı. Arkas’ın Dört Silahşörleri, yeni J70 tekneleri Athos, Porthos, Aramis ve D'artagnan ile dörder kişilik takımlar halinde yarışan yelkenciler 15-20 dakikalık parkurlar halinde gerçekleştirilen şamandıra yarışlarında mücadele etti. Gün boyunca seyircilerin Dilaila Beach Club önünden keyifle izlediği yarışların ardından akşam ise yelkenciler, Evrim Özkaynak ve Grubu konseri ile müziğe doyarken, seramik sanatçısı Verda Sipahi tarafından özel olarak üretilen kupalarına kavuştu. Yarışın birincisi Anything Dere Contruction, ikincisi Blue Moon ve üçüncüsü Courrier Du Coeur oldu.

Dünyada sağlam ve dengeli yapısı ile kısa sürede yelkenciler arasında popülerleşerek one design yarış teknesi olarak kullanılan J70’ler Çeşme sularında ilk kez boy gösterecek. Yelkene yeni başlayan ya da amatör/profesyonel yelken sporcuların rahatlıkla ve kolayca kullanabilmesine olanak sağlayan bu tekneler kolaylıkla sökülebilen karbon direği yatırılıp, salması çekildiğinde kısa süre içinde treyler üstüne aktarılabilmesi sayesinde yarışlar, eğitimler ve günlük geziler için oldukça elverişli özelliklere sahip. Donatma ve taşımada sağladığı bu faydalar J70’lerin dünyada kısa süre içinde popülerleşmesinde bir başka etken. Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü de bu sınıfın öncülüğünü yaparak daha fazla insanı yelken sporuna teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye Yat Ligi’nin Son Ayağı Arkas Aegean Link Regatta

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye Yat Ligi’nin MDK ''Kabotaj'' Kupası, 52. Deniz Kuvvetleri Kupası, Sahil Güvenlik Kupası Ve Halikarnas 100. Yıl Kupası’nın ardından ligin beşinci ve son ayağı olan Arkas Aegean Link Regatta olacak. Bir çok spor dalında olduğu gibi yelken dünyasına ilgiyi artırmak ve bu sporun daha büyük bir yelpazeye yayılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ligde bu yıl 45 takım ve 450’den fazla sporcu yarıştı.

Yuzu Beach’de Çifte Kupa ile Görkemli Kapanış

Her mücadelenin sonunda bir kazanan ve Arkas Aegean Link Regatta’nın sonunda eğlence var. Aynı gecede hem Arkas Aegean Link Regatta’nın hem de TYF Yat Ligi’nin kazananları kupalarını alacak. Böylece, TYF Yat Ligi Şampiyonluk kupası ile birlikte çifte kupa törenine sahne olacak. İskender Paydaş ve Orkestrasının canlı performansı ve sahnesiyle ile eğlencenin yükseleceği görkemli final gecesinin ev sahipliğini YUZU Beach yapacak.

Arkas Aegean Link Regatta’yı kazanan tekne kupanın bir yıllığına sahibi olacak. Bir yıl sonraki yarışta kupa yeni şampiyona verilecek. Yarışı üst üste beş yıl kazanan tekne ise kupanın daimi sahibi olacak.

Arkas Aegean Link Regatta’nın bu yıl ana sponsorluğunu Arkas’ın denizcilik şirketi Arkas Line üstlenirken geçtiğimiz yıl olduğu gibi FD Architecture tarafından hayata geçirilen, ekolojik ve sürdürülebilir mimarinin en güzel örneklerinden FAMM Urla da yine yarışa katkısını koyuyor.

Vira Haber