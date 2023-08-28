Mengi Yay Tersanesi Virtus 39 Projesini Teslim Etti

Reverie, Virtus serisinin 39m modeli olarak öne çıkmaktadır. 44 ve 47 m modelleri gibi, daha kısa gövdesine rağmen geniş ve ferah yaşam alanı sunması ile göze çarpmaktadır. Teknenin iç ve dış tasarımı İtalyan VYD Studio, mühendislik hesaplamaları ise Ginton Naval Architect tarafından yapılmıştır.

İkiz CAT motorlarıyla çalışan Reverie, maksimum 15 knot hıza ve 12,2 knot seyir hızına ulaşabiliyor ve 2200 NM menzil ile kesintisiz seferler yapabiliyor. Tekne uzun süre "sessiz modda" çalışmasına olanak tanıyan yüksek voltajlı bir elektrik sistemine de sahiptir.

İç ve Dış Tasarım: VYD Studio

Mühendislik Hesaplamaları: Ginton Naval Architects S.V.

Üretici: Mengi Yay Yatçılık

Tam Boy: 39.43 M

En: 8.80 M

Su çekimi: 2.89 M

Gross Tonnage: 4442 GT

Deplasman: 386 T

Maksimum Hız: 15.5 knots

Seyir Hızı: 12.2 knots

Menzil: 2200 NM

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