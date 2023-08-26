İMEAK Deniz Ticaret Odası 41 Yaşında

Tamer Kıran mesajında, şunları kaydetti:

Denizciliğimizin Amiral Gemisi Deniz Ticaret Odamız 41. yaşında…

Denizcilik sektörü; Odamızın resmi kuruluş tarihi olan, ilk Yönetim Kurulu seçimlerinin ardından faaliyetine başladığı 26 Ağustos 1982 öncesinde İstanbul Ticaret Odası bünyesinde sadece bir meslek komitesi olarak faaliyetlerini yürütüyor ve hak ettiği itibarı görmüyordu.

Nitekim kuruluşunun akabinde Odamız, sektörün gelişmesine hız kazandırmış, önünün açılmasına imkan sağlayacak reformlara öncülük etmiş, tüm zor dönemlere rağmen Türk denizciliğinin gelişimine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamayı sürdürmüştür.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için denizcilik sektörü vazgeçilmezdir ve gelişme hızı açısından örnek alınacak lider bir sektördür. Deniz Ticaret Odamız çalışmaları ile bu hızlı gelişmede şüphesiz çok önemli bir rol almıştır ancak önümüzdeki sürece baktığımızda daha kat edeceğimiz mesafeler olduğunu görüyoruz.

41 yılını başarıyla tamamlayan, köklü bir çınar olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Odamız, kuruluş misyonuna bağlı, çağın ve zamanın gelişimine ayak uydurarak ama geleneklerinden ödün vermeden Türkiye denizcilik sektörünün rehberi olarak sektörün geleceğinin şekillendirilmesinde şüphesiz çok önemli hizmetler vermeye devam edecektir.

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü kutlayıp, yeni bir Türkiye Yüzyılına adım attığımız bugünlerde Dünya Denizciliği, tarihi dönüşümlerin yaşandığı, çok önemli kararların birbiri ardına uygulamaya konulduğu kritik bir süreçten geçiyor. Odamızın bayrağını devralan bizler de Türkiye’mizin bu gelişmelerin dışında kalmaması, rekabet gücünü yükselterek denizcilikte dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olması hedefine katkı sağlamak üzere var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Deniz Ticaret Odamızı kuran, Türk denizciliğine büyük hizmetleri geçmiş bütün büyüklerimizi hürmetle anıyorum. Ebediyete intikal edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyor, Deniz Ticaret Odamızın 41. kuruluş yıldönümünü kutluyorum.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Vira Haber