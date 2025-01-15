Ege Denizi’nde ‘Çipura Savaşı’ Krizi: Türk ve Yunan Balıkçılar Karşı Karşıya

Yunan basını, Türk balıkçı teknelerinin Yunan kara sularını ihlal ederek kaçak avlandığını iddia ederken, bu durumun balıkçılar arasında “Çipura Savaşı” olarak adlandırıldığını ileri sürdü.

Yunanistan’ın önde gelen medya organlarından Skai TV, krize ilişkin Prime TV’de yayımlanan Yiannis Souliotis belgesel programında detaylı bir dosya hazırladı. Programda, Türk balıkçı teknelerinin Doğu Ege’de kaçak balıkçılık yaptığı iddia edilirken, Yunan balıkçıların bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğu vurgulandı.

24 Saat Denizden Yayın Belgesel ekibi, Yunan balıkçı teknelerinde 24 saat geçirerek balıkçıların denizdeki zorlu yaşamını gözler önüne serdi. Programda yer alan Nikos isimli bir balıkçı, Türk teknelerinin Türk Sahil Güvenlik teknelerinin koruması altında faaliyet gösterdiğini iddia ederek, “Türk teknelerine yaklaştığımızda sahil güvenlik tekneleri üzerimize sürülüyor ve geri çekilmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Ege’de Balık Çeşitliliği Tehlike Altında

Programda konuşan Archipelagos Enstitüsü Araştırma Müdürü Anastasia Milliou, Ege Denizi’ndeki balık çeşitliliğinin aşırı avlanma nedeniyle ciddi risk altında olduğunu belirtti. Milliou, “Aşırı avlanma ve kontrolsüz balıkçılık, Yunan denizlerinin boşalmasına neden oluyor. Türk balıkçıları özellikle ekosistem açısından verimli alanlara ve koruma altındaki mercanlara zarar veriyor,” şeklinde konuştu.

Balıkçılık Krizi Daha da Büyüyebilir

İddialar, Ege Denizi’ndeki mevcut gerginliği daha da artırırken, denizlerdeki ekosistemin korunması ve bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Türkiye ve Yunanistan arasında uzun süredir devam eden deniz sınırı anlaşmazlıklarına, Ege’deki balıkçılık sorununun da eklenmesi iki ülke arasında yeni bir diplomatik krizi gündeme getirdi.

Vira Haber