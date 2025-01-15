MİLGEM Projesinde Yeni Adım: TCG İZMİR ve TCG İZMİT Denize İndirildi

İki fırkateyn, birer gün arayla düzenlenen törenlerle suya kavuştu. Proje kapsamında toplamda sekiz adet İ Sınıfı geminin üretilmesi planlanırken, serinin ilk gemisi olan TCG İSTANBUL (F-515) geçtiğimiz yıl envantere alınmıştı. TCG İZMİR ve TCG İZMİT’in 2026 yılında Türk Deniz Kuvvetleri’nin hizmetine girmesi bekleniyor.

Yüzde 80 Yerlilik Oranı ile Üretiliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Savunma Sanayii Başkanlığımız koordinasyonunda, TAİS ve STM iş ortaklığında inşa edilen MİLGEM İSTİF Sınıfı fırkateynlerimizden TCG İZMİR ve TCG İZMİT, denize indirildi. Daha önce teslimatını gerçekleştirdiğimiz İSTİF Sınıfı Fırkateynimiz TCG İSTANBUL (F-515)'un ardından bu milli gemilerimiz, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranı ve yüksek teknolojiyle donatılarak, milletimizin gücünü ve kararlılığını dünya denizlerinde temsil edecek.

Bu önemli projede, başta TAİS ve STM firmalarımız olmak üzere, Anadolu Tersanesi, Sedef Tersanesi, Sefine Tersanesi, ASELSAN, HAVELSAN ve projeye emek veren tüm alt yüklenicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz.”

MİLGEM İSTİF Sınıfı Fırkateynlerin Özellikleri İSTİF Sınıfı Fırkateynler, daha önce üretilen Ada Sınıfı korvetlerden elde edilen tecrübeler ışığında, özellikle hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi ve suüstü harbi görevlerini daha etkin bir şekilde icra edebilecek şekilde tasarlandı.

Ağ destekli Komuta Kontrol sistemleri, modern sensörler ve silah sistemleriyle donatılan bu gemiler, Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücünü artırmanın yanı sıra yerli savunma sanayiinin geldiği noktayı da ortaya koyuyor.

TCG İZMİR, TCG İZMİT ve TCG İSTANBUL’un dahil olduğu MİLGEM Projesi, Türkiye’nin denizlerdeki caydırıcılığını artırmayı hedefleyen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Vira Haber