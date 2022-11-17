Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Battı, 1 Kişi Öldü
Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Yunan Sahil Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, dün gece İstanköy Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botun henüz belirlemeyen nedenle battığı belirtildi.
Açıklamada, botun batması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.
10 düzensiz göçmenin, İstanköy Göçmen Kabul ve Kimlik Belirleme Merkezine götürüldüğü bildirildi.
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Etiketler : ege denizi, mbs, yunanistan, istanköy
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