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Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Battı, 1 Kişi Öldü

Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Battı, 1 Kişi Öldü

Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yunan Sahil Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, dün gece İstanköy Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botun henüz belirlemeyen nedenle battığı belirtildi.

Açıklamada, botun batması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

10 düzensiz göçmenin, İstanköy Göçmen Kabul ve Kimlik Belirleme Merkezine götürüldüğü bildirildi.

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