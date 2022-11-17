Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) tarafından düzenlenen "Ulusal Denizci Öğrenciler Zirvesi" adlı organizasyon 11 Aralık 2022'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Denizcilik sektörü, içinde dirsek temasında bulunan onlarca alanı ve paydaşlarıyla büyüyen, bir asırdır denizden ekmeğini çıkaran Türk milletine hizmet etmiştir. Bizler de Denizci Öğrenciler Derneği olarak, denizciliğin her alanına mesleğin ilk yıllarından öğrencilerin yetişmesini bir vazife olarak üstlenmiş durumdayız.



24. Dönem olarak ise Denizcilikte zirveyi yeni bir boyuta taşıdık ve sektörün önde gelenleri ile, en önemlisi tüm Denizcilik alanında öğrenim gören öğrencileriyle birlikte 11 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye Oditoryumu'nda buluşacağız!



Siz sektör büyüklerimizle ve öğrencilerimizle tek ses olarak “Türk Denizciliğinde Birlikte Zirveye!” diyoruz.

