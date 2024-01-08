Ege Denizi’nde Fırtına Bekleniyor
Ege Denizi’nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Kuzey Ege’de rüzgarın, (09.01.2024) Salı günü ilk saatlerden itibaren kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (10.01.2024) Çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Güney Ege'de rüzgarın, (09.01.2024) Salı günü akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (10.01.2024) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama ve benzeri olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
Vira Haber
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