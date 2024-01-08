Sahillerde Tatilcilerin Yerini Defineciler Aldı

Birçok vatandaş ise dalgaları izlerken, yabancı uyruklu kişiler ise denize girmeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına etkisini yitirdi. Dün gün boyu etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına ve yağmur bugün etkisini yitirdi. Bulutlu havayı fırsat bilen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Vatandaşlar hem dev dalgaların görselliğini izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştir. Kumsala inmeyenler ise sahilde bandında yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise yazın sahilde turistlerin düşürdüğü ziynet eşyası yada bozuk paraları dedektörle aradı. Şiddetli dalgaların etkisi ile sahilin birçok yerinde çalı çırpıların toplandığı görüldü.

Vira Haber