Ege Denizi’nde Fırtına Uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 4 Şubat Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi’nde fırtınanın etkili olması bekleniyor.
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Kuzey Ege'de rüzgarın; Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına seklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü (06.02.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
Vira Haber
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Etiketler : Ege Denizi, Fırtına, Meteoroloji
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