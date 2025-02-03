KOSDER Artık BIMCO Üyesi

İki kuruluş arasında devam eden görüşmelerin neticesinde; BIMCO yetkilileri tarafından kabul sertifikası KOSDER’e ulaştırılarak, üyelik Şubat 2025 tarihi itibariyle resmiyet kazanmış oldu. Derneğe gönderilen yazıda KOSDER’in BIMCO’ya katılımdan dolayı duyulan memnuniyet dile getirilirken, dünya denizciliğine dair önem arz eden tüm konu başlıklarında iki kuruluşun iş birliği içerisinde olacağı vurgulandı. KOSDER ayrıca denizcilik sektöründe kullanılan standart sözleşmelerin, belgelerin ve hukuki dokümanların hazırlanmasından ve güncellenmesinden sorumlu olan BIMCO Documentary Committee-Belge Komitesi üyesi olmaya da hak kazandı.

Derneğin 2024 Ekim ayında gerçekleştirdiği ve BIMCO Başkanı Nikolaus H. Schües ile Üyelik&İş Geliştirme Başkanı Erik Jensby’in de katıldığı Shipping Route İstanbul (SHIPROUTE-24)’da konu gündeme gelmiş ve taraflar KOSDER’in BIMCO üyeliği konusunda ilk görüşmeleri gerçekleştirmişti.