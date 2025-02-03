Sanmar Bulgaristan'daki Yeni Müşterisiyle Römorkör İçin Sözleşme İmzaladı

Sanmar tarafından inşa edilecek yeni römorkör, Robert Allan Ltd. tarafından Sanmar'a özel RAmparts 2400SX-MKII tasarımına dayanmaktadır.

PORT FLOT - BURGAS (https://portflotburgas.com), Burgaz Limanı'nda 35 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Burgaz Körfezi'nde tersaneler, petrol limanı, Port Bulgaria West, BMF Port Burgas, KRZ Limanı ve Nessebar yolcu limanı gibi önemli tesislere hizmet veren beş römorkörle yıl boyunca 7/24 güvenli ve güvenilir hizmet sunmaktadır.

BOĞAÇAY LXXXI 24,4 m uzunluğa, 12 m genişliğe, 4,5 m derinliğe ve 5,45 m su çekimine sahip olup 70 tonluk çeki gücü ve 12 knot seyir hızına ulaşacaktır. Römorkaj operasyonlarında maksimum verimlilik için tasarlanmış olup, geniş gövdesi, güçlü motorları ve büyük çift Z-pervane tahrik sistemiyle donatılmıştır. Bu özellikleri sayesinde daha iyi performans sunabilmektedir.

Sahip olacağı iki ana makine, IMO Tier III emisyon standartlarına uygun olacak ve gelişmiş makine otomasyonu verimliliği artıracaktır. Ayrıca, tank kapasiteleri 77.900 litre akaryakıt, 11.500 litre içme suyu ve 7.700 litre köpük olarak belirlenmiştir.

BOĞAÇAY LXXXI'nin Ağustos 2025'te teslim edilmesi planlanmaktadır.

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