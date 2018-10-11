Ege Denizi’nde yine can pazarı yaşandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu tekne ve bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri, yarım saat arayla gerçekleşen olaylarda çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 21 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı devriye görevinde bulunan TCSG-901 Nolu Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 03.06'da, Bodrum'un Karaada Adası ile Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında, fiber bir teknenin battığını fark etti. Ekipler, can yelekleriyle denizde hayatta kalma mücadelesi veren Filistin ve Suriye uyruklu 10 kaçak göçmeni kurtararak, Sahil Güvenlik botuna aldı.

Aynı bölgede saat 03.34'te ise bir lastik botun battığını öğrenen TCSG-901 Nolu Sahil Güvenlik Botu ekipleri, olay yerine harekete ederek, kısa sürede ulaştı. Arama-kurtarma faaliyetine destek vermesi için Kardak bölgesinde görevli TCSG-313 ve Turgutreis Limanında bulunan KB-4302 botları da bölgeye yönlendirildi. Lastik bottan denize düşen Filistin ve Suriye uyruklu 5'i erkek, 3'ü kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere toplam 11 kaçak göçmen kurtarıldı. Denizden kurtarılan kaçak göçmenlerin, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği belirtildi.

Kaçak Göçmenler Mahsur Kaldı

Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bindiği fiber tekne arıza yaptı. Denizde sürüklenen 1'i çocuk 10 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Sisam Adasına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bindiği fiber tekne, Didim açıklarında motor arızası yaparak, sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, fiber tekne içerisinde mahsur kalan 1'i çocuk, 2'si kadın 10 kaçak göçmeni kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

Vira Haber