Tekirdağ'da bir dere daha renk değiştirdi
Çorlu Deresi'nin geçen hafta atık nedeniyle renk değiştirerek pembe ve kırmızı akmasına benzer bir durum Kamaradere Deresi'nde yaşandı. Siyah ve kahverengi tonlarında akmaya başlayan dereden incelenmek üzere numune alındı.
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Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamaradere Deresi'nden, renk değiştirmesi üzerine incelenmek için numune alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeden denize dökülen dere, yer yer siyah ve kahverengi tonlarında akmaya başladı.
Kamaradere Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine Marmarareğlisi Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulundu.
Ekipler, dereden incelenmek üzere numune aldı. Dereye atık karıştığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Vira Haber
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Etiketler : Tekirdağ, dere, kimyasal atık, çorlu, Marmaraereğlisi Kamaradere Deresi
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