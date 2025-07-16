Ege Maden İhracatçıları Birliği EİB’de Zirvenin Üçüncü Basamağına Yerleşti

2025 yılının ilk yarısında Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatta demir ve demir dışı metaller sektörü ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ilk iki sıradaki yerlerini korurken, zirvenin üçüncü basamağına 685 milyon dolarlık ihracat performansıyla madencilik sektörü oturdu.

2023 yılında Ege Bölgesi’nden en çok ihracat yapan beşinci sektör olan madencilik sektörü, 2024 yılında dördüncü sıraya, 2025 yılında da üçüncü basamağa çıktı.

2025 yılının ilk yarısında Türkiye’nin madencilik ihracatının yüzde 1’lik artışla 2 milyar 840 milyon dolardan 2 milyar 870 milyon dolara ilerlediği bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, EMİB’in 2025 yılı ilk yarısında ihracatını yüzde 10’luk artışla 623 milyon dolardan 685 milyon dolara çıkardığını, bu sayede Ege Bölgesi’nde zirvenin üçüncü sırasına adlarını yazdırdıklarını dile getirdi.

Doğal taş ihracatımızın yüzde 80’i işlenmiş doğal taşlardan

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin ihracatına en büyük desteği doğal taş sektörünün verdiğine dikkati çeken Alimoğlu, “Doğal taş ihracatımız, yüzde 11’lik artışla 328 milyon dolardan 364 milyon dolara çıktı. Ham ve blok halinde doğal taş ihracatımız yüzde 6 artışla 68 milyon dolardan 72 milyon dolara çıkarken, işlenmiş doğal taş ihracatımız ise yüzde 12’lik artışla 261 milyon dolardan 292 milyon dolara çıktı. Doğal taş ihracatımızın yüzde 80’ini işlenmiş doğal taş ihracatı oluşturdu. Doğal taş ihracatında birim fiyatımız da yüzde 5 artış gösterdi” dedi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin ilk 6 aylık performansında metalik cevherler ihracatının yüzde 20’lik artışla 127 milyon dolardan 153 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Alimoğlu şöyle devam etti; “Endüstriye mineraller ihracatımız yüzde 2’lik artışla 143 milyon dolar oldu. Ege Bölgesi’nden toplam maden ihracatımızda Çin 188 milyon dolarla ilk sıradaki pazarımız. Onu 128 milyon dolarla ABD ve 49 milyon dolarla İspanya takip etti.”

Türkiye’nin, sahip olduğu zengin rezervleri ve yüksek üretim kalitesiyle maden sektöründe güçlü bir aktör olmaya devam ettiğinin altını çizen Alimoğlu, “Ancak, ihracat rakamlarımızdaki artışa rağmen, sektörümüzü ciddi anlamda etkileyen ekonomik zorluklar da mevcut. Kur ile enflasyon arasındaki makas hızla açıldı, enerji ve işçilik maliyetleri yükselişte. Döviz kurlarını baskılayan gelişmeler, rekabet gücümüzü olumsuz biçimde etkiliyor. Özellikle fiyat rekabetinde agresif davranan ülkeler yanında, bazı pazarlarda zorlandığımızı dillendirmek zorundayım. Buna rağmen, Türk doğal taşı kalite ve çeşitlilik açısından dünya çapında büyük ilgi görüyor. 2025 yılının ikinci yarısı için umutlarımızı koruyoruz. Avrupa’da inşaat sektörünün toparlanması, ABD’de devam eden talep ve Orta Asya’daki projelerin canlanması, ihracatımıza pozitif yansıyabilir. 2025 yılı sonunda 1,5 milyar dolar ihracat seviyesi ulaşmak için önümüzdeki dönemde Kenya, Meksika, Fas ve Tunus gibi pazarlara ticaret heyeti organizasyonları planlıyoruz. Katma değerli ihracata yatırım yaparak sürdürülebilir ihracat hedeflerimize kavuşmak için AMORF Doğal Taş Tasarım Yarışmamızda da 2025 yılı finalistlerimizi yeni belirledik. Finalimizi Eylül ayında gerçekleştireceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı 2026 başvuruları başladı

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu uzun yıllardar gerçekleştirdiği, doğal taş sektöründe dünyanın en büyük üç fuarından biri olan Xiamen Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı 16-19 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek. EMİB, 2026 yılı başvurularını almaya başladı.

Doğal taş sektörünün kalbinin attığı Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda fuarın kalbi konumundaki A6 pavyonunda Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile katılmak isteyen ihracatçı firmaların linkteki https://eib.li/6D8AB başvuru formunu doldurup [email protected] e-posta adresi aracılığıyla başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Vira Haber