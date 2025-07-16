TAYK–AKPA 54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı Başladı

Yarış, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) organizatörlüğünde ve AKPA Kimya’nın dört yıldır aralıksız sürdürdüğü ana sponsorluğu ile hayata geçirilmektedir.

Toplam 555 deniz mili uzunluğundaki rotasıyla Türkiye’de tek etapta düzenlenen en uzun yat yarışı olma özelliğini taşıyan organizasyona, IRC 0-1-2-3 sınıflarında 27 tekne katıldı. Katılımcı teknelerin 12’i yabancı, 15’sı ise Türk bayraklıdır.

PROTOKOL KATILIMIYLA AÇILIŞ SEREMONİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yarışın başlangıcından önce düzenlenen resmî törene devlet erkânı, Türk Deniz Kuvvetleri’nden üst düzey komutanlar, yerel yönetim temsilcileri, spor ve iş dünyasından önemli isimler katılım sağladı. Açılış seremonisine iştirak eden protokol şu şekilde sıralandı:

· İstanbul Valisi Sayın Davut Gül

· 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk

· Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya

· İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akari

· Sualtı Harekât ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay

· Sarıyer Belediye Başkanı adına Yardımcısı Meltem YÜCEL PİR

· TAYK Genel Müdürü Sayın Can Giray

· AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Darcan

· AKPA Kimya Genel Müdür Yardımcısı Sayın Zafer Darcan

· Yarış hakem heyeti ve TAYK organizasyon ekibi

Saat 15.00’te Sualtı Taarruz Komutanlığı (SAT) ve ihtisaslı personel tarafından gerçekleştirilen etkileyici deniz gösterisi, izleyicilerden büyük alkış aldı. Ardından saat 15.45’te İstanbul Valisi Sayın Davut Gül’ün tören alanına teşrifleriyle birlikte tekneler start için pozisyonlarını aldı. Saat 16.05’te Koramiral Mustafa Kaya’nın işaret fişeğini ateşlemesiyle yarış resmen başladı.

STRATEJİK DESTEK: AKPA KİMYA

Denizcilik kültürünün gelişimine katkı sağlamayı ve toplumsal fayda yaklaşımıyla öne çıkan AKPA Kimya, bu değerli organizasyona dört yıldır kesintisiz ana sponsor olarak destek vermektedir. Şirket, yalnızca ekonomik katkılarla değil; aynı zamanda spor, eğitim, kültür ve çevre alanlarında üstlendiği sorumluluklarla da sürdürülebilir değer yaratmayı hedeflemektedir.

AKPA Kimya, Türk sporunun gelişimi ve denizcilik mirasının korunması adına gerçekleştirdiği uzun soluklu iş birlikleriyle vizyoner bir kurum kimliği sergilemektedir. Bu çerçevede, Deniz Kuvvetleri Kupası gibi uluslararası niteliğe sahip organizasyonlara sağladığı stratejik destek, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının somut bir göstergesidir.

AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Darcan, yarış öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin en uzun rotalı, zorlu ve tek etaplı yat yarışına destek vermekten büyük bir gurur duyuyoruz. Bu yarış yalnızca sportif bir mücadele değil; aynı zamanda denizcilik kültürünün gelişmesi, uluslararası deniz dostluklarının pekişmesi ve ülkemizin denizcilik vizyonunun uluslararası düzeyde temsil edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımıza başarılı, güvenli ve rüzgârı bol bir yarış diliyoruz.”

YARIŞ ROTASI VE ÖDÜL TÖRENİ

Yarış, İstanbul/İstinye’den başlayarak şu etaplardan oluşmaktadır:

Çanakkale Boğazı – Bozcaada – Midilli (iskelede) – Sakız Adası (iskelede) – İkaria Adası (iskelede) – Rodos Adası – Fethiye Körfezi / Göcek açıkları.

“Bir Yarış, İki Boğaz, Üç Deniz” sloganıyla gerçekleştirilen bu zorlu mücadele, 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 12.00’de Göcek’te sona erecektir.

Yarış sonunda düzenlenecek ödül töreninde, IRC sınıflarında en iyi düzeltilmiş zamanla yarışı tamamlayan tekne ve ekibine TAYK–AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası takdim edilecektir.

Bu yıl da denizcilik tutkusunu, sportif disiplini ve uluslararası dostluğu bir araya getiren bu değerli organizasyon, Türkiye’nin denizcilik tarihinde bir kez daha saygın bir yer edinmeye hazırlanmaktadır.

Vira Haber