Bozcaada Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada, 15 Temmuz'da tatilcilerin gözdesi oldu. Başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin, tercihlerini Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'dan yana kullandı. Yaklaşık 4 bin kapasitelik resmi konaklama kapasitesi bulunan ancak yaz aylarında resmi olmayan tesisler ile 20 bine kadar günlük turist ağırlayan Bozcaada'daki konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştı. Poyraz rüzgarıyla meşhur ada, gündüzleri serinlemek isteyen tatilcileri buz gibi deniziyle karşıladı. Bozcaada'nın koylarında güneşlenen ziyaretçiler, akşam saatlerinde ise gün batımı ritüelini gerçekleştirip, ardından ada mutfağının özgün lezzetlerini tattı.

11 Temmuz Cuma günü itibarıyla doluluk oranı yüzde 75'e ulaşan adada, Cumartesi gününden Salı gününe kadar konaklama tesisleri yüzde 100 doldu. Yoğunluk sebebiyle GESTAŞ, Cumartesi sabaha karşı 04.30'da ek feribot seferleri düzenleyerek adaya ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Bozcaada'da otel ve pansiyonlarda boş yer kalmazken, restoranlar, kafeler ve eğlence mekanları da dört gün boyunca tıklım tıklım doldu. Adadaki hareketlilik, turizm işletmecilerini ve yerel esnafı memnun etti.

Adada restoran işletmecisi Zeki Ayaşlıgil, "Şu anda Bozcaada'da harika bir doluluk var. Ada esnafının yüzü gülüyor. Misafirlerimiz de memnun. Fiyat politikası olarak geçtiğimiz yıl Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan aldığımız tarifeleri uyguluyoruz. Herkes memnun, yüzler gülüyor. İnşallah Bozcaada turizmi böyle devam eder ve herkes hak ettiği emeğin karşılığını alır" dedi.



Tatil boyunca asayiş denetimleri sıklaştırıldı. Çanakkale'nin Merkez ilçesinden gelen takviye ekiplerle birlikte Emniyet ve Jandarma adada güvenlik ve asayişi sağlamak için yoğun mesai harcadı.

Vira Haber