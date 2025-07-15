Heybeliada Açıklarında Motoryatın Çarptığı Tekne Battı: 7 Kişi Kurtarıldı

Çarpmanın etkisiyle tekne su alarak batarken, denize düşen 7 kişi kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Heybeliada Alman Koyu açıklarında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve içinde 7 kişinin bulunduğu bir tekneye motoryat çarptı. Çarpmanın etkisiyle su alan tekne battı. Teknede bulunan 7 kişi ise denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denize düşen kişiler kısa sürede sağ olarak kurtarıldı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, teknenin denizde battığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vira Haber