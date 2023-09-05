Ege’de Ilk Seferine Çıkan Yeni Gemi Journey, Kuşadası’nda!

Journey’in ilk seferindeki ikinci durağı Kuşadası Limanı oldu. Journey’in ilk yolcuları, gemiden gruplarla inerek Efes antik kentini ziyaret etti. Yeni geminin heyecanını yaşamak ve ilk seferde yer almak isteyen Türk yolcular da Kuşadası Limanı’ndan gemiye biniş yaparak Idyllic Aegean programına katıldı. Journey Kuşadası’ndan sonra dümenini sırasıyla Santorini, Mikonos ve Milos’a kırdı. Yeni gemi Ekim sonunda yepyeni bir program olan 3 Kıta Turu’nda misafirlerini ağırlamaya başlayacak

Celestyal filosunun yeni yıldızı Celestyal Journey, denizcilik sektörünün duayen kaptanlarından Angelos Vassilakos'un uzman ellerinde Ege'deki ilk yolculuğuna çıktı. 2 Eylül Cumartesi günü Atina'nın Pire kentinden ilk kez denize açılan Journey’in rotasında sırasıyla Selanik, Kuşadası, Santorini, Mikonos ve Milos var. Journey, 7 gecelik Idyllic Aegean Turunun 3. Gününde (4 Eylül’de) Kuşadası Limanı’na demir attı. Journey’in ilk yolcuları, gemiden gruplarla inerek Efes antik kentini ziyaret etti. Yeni geminin heyecanını yaşamak ve ilk seferde yer almak isteyen Türk yolcular da Kuşadası Limanı’ndan gemiye biniş yaparak Idyllic Aegean programına katıldı.

Celestyal CEO'su Chris Theophilides yeni gemi Journey’in ilk seferinden duydukları heyecanı şöyle dile getirdi: ‘’Celestyal olarak filo yatımlarımız sürerken son derece heyecan verici bir dönemdeyiz. 2 Eylül’de yeni gemimizi törenle denize indirdik. Journey firmamız için yeni bir başlangıcı, destinasyon odaklı şirket kültürümüzü sürdürürken lüks bir deneyimi sunma vizyonumuzu da işaret ediyor. Sıcak konukseverliğimiz, yerel uzmanlığımız ve birinci sınıf gemimiz, deneyim odaklı yaklaşımımızla yeni ve sadık misafirlerimizi memnun etmeye devam etmeye kararlıyız. Celestyal Journey filomuza yaptığımız yatırımları, sürekliliğimizi ve geleceğe bakışımızı temsil ediyor”.

Celestyal’in Journey'in açılış yolculuğunu kutlamak ve gemideki premium balkon kapasitesini sergilemek için başlattığı ücretsiz süit yükseltmesi kampanyası devam ediyor. Bilgi için: celestyalcruises.com.tr

Vira Haber