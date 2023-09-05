Türkiye’nin İlk Flamingo Festivali İzmir’de Gerçekleşiyor

Flamingo dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una yaşam alanı sunan delta bugüne kadar Türkiye’de kaydedilen yaklaşık 500 kuş türünden 300’ünün yaşam alanı.

Kuşların sonbahar göçüyle İzmir’i şenlendirdiği günlerde farklı ülkelerden uzmanların katılımıyla kuşlar ve yaşam alanları konuşulacak.



Türkiyede ilk kez İzmirde gerçekleşecek olan Flamingo Festivali, 20. Türkiye Kuş Konferansı ile birlikte düzenleniyor. Festivalde Slovenya, Kazakistan, Fransa, Bulgaristan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden kuş gözlemcileri, bilim insanları, doğa koruma mücadelesi veren ve kuşlara meraklı doğa severler bir araya geliyor. Kuş gözlemi, araştırma, koruma ve alan savunma faaliyetlerine dair bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı Festival, 20. Türkiye Kuş Konferansı ile başlayıp Mavişehir Balıkçı Barınağı’nda ve İzmir Gediz Deltası’nda etkinliklerle devam edecek. Flamingo Festivali kapsamında üç gün boyunca Flamingo Yolu Tekne Turu, Flamingo Yolu Otobüs Turu, Agora Minör konseri, dans gösterileri, gölge oyunu ve uçurtma şenliği gerçekleşecek.

Flamingo ve turnanın dansı bir arada

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 15 Eylül saat 18.00’de Mavişehir Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştireceği açılış konuşmasının ardından Flamingo ve Turna kuşlarının dansları Flamenko ve Semah gösterisiyle sergilenecek. Kuşların sınır tanımayan yaşamlarının farklı kültürlerdeki yansıması İzmir’de buluşacak.

Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası Adayı

Festivalin gerçekleşeceği İzmir Gediz Deltası, nüfusu 4 milyonu aşan İzmir metropolünün içinde yer alıyor. Barındırdığı farklı habitatlar sayesinde binlerce canlıya yaşam ortamı sunduğu için uluslararası öneme sahip nadir sulak alanlardan biri. Doğa Derneği 20 yılı aşkın süredir çeşitli kurumlarla birlikte deltada koruma ve bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyor. 2020 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalarını yürüten dernek biyoçeşitlilik araştırmaları ve farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası olması için iki kurum birlikte çalışıyor.

Dünyadaki her 10 Flamingodan biri Gediz Deltası’nda Yaşıyor.

Flamingo Festivali ve 20. Türkiye Kuş Konferansı hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bu sene Flamingo Festivali kapsamında 20’ncisini düzenlediğimiz Türkiye Kuş Konferansı’nı İzmir’in Gediz Deltası’nda gerçekleştiriyoruz. 20. Türkiye Kuş Konferansı, 6 Şubat 2023 Depremi’nde yaşamını yitiren, uzun yıllar doğanın korunması için çalışmış Önder Cırık’ın anısına gerçekleşiyor.’ dedi ve ekledi ‘Gediz Deltası uzun yıllardır yaşaması için çalıştığımız önemli sulak alanlardan biri. Alan, flamingoların Dünya nüfusunun yüzde 10’una ev sahipliği yaptığı için bu yılki konferansı Flamingo Festivali ile birleştirdik. 20. Türkiye Kuş Konferansı’yla eş zamanlı olarak deltanın ve flamingoların tanıtıldığı etkinliklere herkes katılabiliyor. Bu etkinliklerin gerçekleşmesi için emek verecek tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.” dedi.

Vira Haber