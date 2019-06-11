Ege’de yine göçmen faciası!
Midilli açıklarında 80'den fazla mülteciyi taşıyan tekne battı. Yunanistan'a ulaşmaya çalışan mültecilerden 6'sı hayatını kaybetti.
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Midilli açıklarında yaklaşık 80 göçmeni taşıyan tekne battı. Arama çalışmalarında 6 kişinin cesedine ulaşıldı, 58 kişi de kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Resmi haber ajansı AMNA'ya göre, yaklaşık 80 kişiyi taşıdığı tahmin edilen bir botun adanın yaklaşık 2,5 mil açığında devrilmesi nedeniyle en az 6 kişi öldü.
Yunan Sahil Güvenlik ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ekiplerinin gemi ve helikopterlerle yaptığı arama kurtarma çalışmalarında ise 58 kişiye sağ olarak ulaşıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Yunanistan, Midilli Adası, ege denizi, bot, tekne, sahil güvenlik
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