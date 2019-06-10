Bu da oldu! Foku zabıtaya şikayet ettiler

Nesli tükenme tehlikesi altındaki dişi Akdeniz foku, aylardır Gümbet Koyu’nu mesken edindi. Fok balığını gören yerli ve yabancı turistler, yaşadıkları kısa süreli şaşkınlığın ardından hayvana ilgi göstermeye başladı. İskele altında yatan beyaz fokun kimseyi umursamaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Aylardır sık sık aynı bölgede görülen fok balığına işletmeciler “Binnaz” ismini koydu. Bir siteye ait olduğu öğrenilen iskelenin altından yatan foku, bazı site sakinlerinin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesine şikayet ettikleri öğrenildi. Şikayet edenlerin denize girmekten korktuklarını söyleyerek fokun bulunduğu alandan kaldırılmasını istedikleri iddia edildi.

Doğal ortamında yaşayan fokun şikayet edilmesi ise yetkililer tarafından şaşkınlık ile karşılandı…

Öte yandan doğaseverler de Akdeniz fokunun kedi ve köpek gibi evcil bir hayvan olmadığını hatırlatarak, kesinlikle beslenilmemesi, yakınına gidilmemesi, dokunulmaması, birlikte yüzülmemesi gerektiğini ve hayvanın doğal ortamında rahat bırakılması gerektiğini ifade ettiler.

Vira Haber