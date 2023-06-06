“Ege'nin Maldivleri" Doğal Güzellikleriyle Dikkat Çekiyor

Bembeyaz kumları, turkuaz renkli, sakin ve berrak denizi, maviyle yeşilin buluştuğu irili ufaklı koyları ile bölge, "Ege'nin Maldivleri" olarak da anılıyor. İzmir'e yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan ilçedeki turizmciler alınan kararla bölgenin yabancı turistler için de cazibe merkezi olacağını düşünüyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde Bademli ile Denizköy bölgeleri arasındaki büyüklü küçüklü çok sayıda koy, sakin ve huzurlu bir rota arayan ziyaretçilere eşsiz bir tatil imkanı sunuyor. Kuzey Ege'nin maviyle yeşilin buluştuğu noktalarından Dikili, denizi, 40 kilometrelik kumsalı, şifalı termal kaynaklarıyla turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak dikkati çekiyor.

Kent merkezine 120 kilometre uzaklıkta yer alan ilçenin Bademli ile Denizköy bölgeleri ise henüz yeterince keşfedilmemiş doğaya ve büyüklü küçüklü çok sayıda koya sahip. Mavi ve yeşilin birçok tonunu barındıran koylar, misafirlerine adeta görsel şölen sunarken, bölgeye gelen ziyaretçiler tekne turlarıyla da "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen İzmir'in Dikili ilçesindeki Garip Adası'nın tamamıyla Kalem Adası'nın bir bölümünü kapsayan bölgeyi gezebiliyor.

Hanımın Koyu, Pissa Plajı ve Killik Koyu da turkuaz renkli sularıyla hayranlık uyandırıyor.Zindancık Koyu beyaz kumu, berraklığı, sakinliği, doğallığı, mavinin her tonu ile huzur verirken Bademli Koyu da mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz güzelliklerden biri olarak dikkati çekiyor.

Yüzmek için en ideal yerlerden olan Akvaryum Koyu ise bembeyaz kumların üzerindeki turkuaz renkli deniz suyu ile "Ege'nin Maldivleri" olarak nitelendiriliyor.

Ayrıca bölgenin su altı da yeryüzü kadar canlı ve çeşitli. Birbirinden farklı deniz canlılarıyla görsel şölen sunuyor.