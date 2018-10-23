Eğirdir Gölü kıyısında korkutan görüntü

Eğirdir Gölü kıyısında çekilen sulardan geriye çamur, balçık ve ortada bulunan iskele kaldı.

Isparta Eğirdir Gölü'nde kuraklık, buharlaşma ve sulama nedenleriyle su seviyesi geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 55 santimetre düştü. Göldeki çekilmenin en bariz görüldüğü yerlerden biri de Yalvaç ilçesindeki Taşevi Plajı oldu. Eğirdir Gölü'ne sınırı bulunan ve Yalvaç'ın Aşağıkaşıkara Köyü'ndeki Taşevi Plajı'nda suların çekilmesiyle geride kalan görüntü korkuttu. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte, kıyıda daha önceleri suyun üstünde kalan iskele ortada kalakalırken, çevredeki çamur ve balçıklar da suyun yakın zamanda çekildiğini gözler önüne serdi. Gölde, balıkçıların daha önceleri gölün açıklarında kalan kısımda yaptıkları balıkçılık faaliyetleri için kurulan mini tesisler, suların çekilmesiyle birlikte yüzeyde kaldı.

Suyun çekilmesiyle gölde çekilen görüntüler cep telefonu kameraları tarafından böyle görüntülenirken, tehlikeli görüntünün önümüzdeki kış ayında bol yağış ile ortadan kalkması bekleniyor.

"Şu an için endişelenecek bir durum yok" denilmişti

Öte yandan, bir süre yapılan açıklamada Eğirdir Gölü'nde en fazla su kaybının buharlaşmadan kaynaklandığını ifade etmiş, şu an için endişelenecek bir durum olmadığını, önümüzdeki kış ve bahar aylarında Eğirdir Gölü su kodunun tekrar yükselişe geçeceğini belirtmişti.

Vira Haber