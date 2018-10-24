'Titanic 2' 2022 yılında yola çıkıyor

1912'nin Nisan ayında, yelken açtıktan dört gün sonra batarak bin 500 kişinin ölümüne yol açan ve filminden sonra popüler kültürün en önemli ikonlarından biri haline gelen Titanic, yeni versiyonuyla 2022 yılında yola çıkmaya hazırlanıyor. Blue Star Line şirketi tarafından yapılacak Titanic 2, ilk Titanic ile aynı güzargahta yol alacak.

Aynı gemi 21. yüzyıl teknolojisiyle hazırlanıyor

Şirket yöneticisi Clive Palmer tarafından BBC'ye yapılan açıklamada, "Blue Star Line, modern güvenlik prosedürleri, navigasyon yöntemleri ve 21. yüzyıl teknolojisini en üst düzey lüks konforla birleştiriyor. Ancak orijinal gemiyle aynı iç tasarıma ve kabin düzenine sahip gemi ile yolculara gerçek bir Titanic deneyimi yaşatılacak" dedi.

Palmer, milyonlarca insanın Titanic'in eşsiz ihtişamını deneyimlemeyi hayal ettiğini, Titanik 2'nin bu hayallerin gerçekleştiği gemi olacağını söyledi.

Alay konusu da oldu

Bazı Titanic hayranları ikinci gemiyle yolculuk hayali kurarken, bazı sosyal medya kullanıcıları, "Titanic 2 hayatımda duyduğum en kötü fikir hele de aynı yoldan gitmesi" yorumunda bulundu. Dış basında bazı haber siteleri ise konuyu, "Titanic 2 adaylarına müjde buzullar artık eridi" başlığıyla verdi.

Titanik, 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarparak Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömülmüş ve bin 500'ün üzerinde kişinin ölümüne neden olmuştu.

Vira Haber