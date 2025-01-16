Eğirdir Gölü'nde 1 Haftada Kaçak Avlanan Bin Kerevit Sepeti Ele Geçirildi

Eğirdir Gölü'nde 15 Kasım'da kerevit av yasağı başladı. Bu kapsamda Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, göldeki doğal yaşamı korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek için gece gündüz denetimlerini sürdürüyor. Su Ürünleri Mühendisi Bayram Korkmaz, 1 haftada göl çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli yerlerde bin adet kerevit pinterinin yakalandığını bildirdi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği sepetlere el konulduğunu ve bu sepetlerin, gerekli işlemler sonrası Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerine bağışlandığını belirtti.

Kaçak avcılıkla mücadele



Vira Haber