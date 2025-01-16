Tekirdağ Kıyılarında Kızıl Yosun İstilası

Poyraz fırtınası, Marmara Denizi'nin Tekirdağ Süleymanpaşa kıyılarında ilginç görüntülere yol açtı. Fırtına ile birlikte sahillere sürüklenen büyük miktardaki kızıl yosunlar, kıyıları kırmızı bir örtüyle kapladı. Yosunlardan yayılan yoğun ve keskin koku ise bölgedeki hareketliliği olumsuz etkiledi.

Vira Haber