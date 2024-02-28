Eğirdir Gölü’nde 200 Adet Kerevit Sepeti Ele Geçirildi
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından denetimlerde 200 adet kerevit pinteri ele geçirildi.
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Isparta’nın Eğirdir İlçesi, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, Eğirdir Gölü Barla-Boyalı açıklarında ortak denetim gerçekleştirdi. Kontroller sırasında kaçak avcılıkta kullanılan kerevit sepetleri tespit edildi. Ele geçirilen 200 adet kerevit sepetine ekipler tarafından el konularak, canlı olan kerevitler göle iade edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Eğirdir Gölü, Kerevit Sepeti, Kerevit Pinteri
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