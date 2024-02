Qterminals Antalya, Canlı Yayında Limancılık Sektörü ve Kariyer Fırsatlarını Değerlendirdi

Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, TÜRKLİM’in Kariyer.net ile hayata geçirdiği “Gençlerimizi Limancılık Sektörüne Kazandırıyoruz” projesinin canlı yayın serisine “Türkiye’de Limanda Çalışmanın Artıları ve Getirileri” temasıyla katılım gösterdi. QTerminals Antalya İnsan Kaynakları Müdürü Emine Önal’ın katıldığı yayında sektör hakkında bilgilendirici içeriklerle birlikte QTerminals Antalya Limanı’nın kariyer ve iş fırsatları alanında sunduğu öne çıkan özellikleri konuşuldu.

“İş alım süreçlerini açık, şeffaf ve kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyoruz”

İş alım süreçlerini adayların da beklentilerini göz önünde bulundurarak olağanca şekilde açık, şeffaf ve kısa sürede sonuçlandırmaya çalıştıklarını dile getiren QTerminals Antalya İnsan Kaynakları Müdürü Emine Önal, “QTerminals Antalya olarak bir pozisyon ihtiyacı olması durumunda öncelikle içerden bir değerlendirme yapıyoruz. İçeride bir aday yoksa kariyer.net aracılığıyla ilanımızı yayınlıyoruz. Tercih edilebilir bir şirketiz. Tüm başvuruları tek tek değerlendirmek pek mümkün olmuyor. Bu noktada kariyer.net’in bize sunmuş olduğu süzgeçten faydalanarak uygun adayları belirliyoruz. Görüştüğümüz kişinin de vakti değerli olduğu için ilk etapta departman müdürü ve insan kaynakları olarak beraber görüşüyoruz. Belirlediğimiz adaylara profesyonel bir firmadan aldığımız hizmetle karakter analizi ve birtakım testler yapıyoruz. Bu testlerden başarı ile geçen adayları üst yönetime sunuyoruz. Üst yönetiminde onaylamasıyla referans araştırması yapıyoruz. Adayı direkt sahaya ve iş başına almıyoruz. İlk iki gün iş sağlığı güvenliği eğitimlerini veriyoruz. Konusunda uzman ekip liderlerimizce sonrasında iş başı eğitim programına tabi tutuyoruz. Bu eğitim tamamlanınca işbaşı yapıyorlar” dedi.

“Kıdem yılı ortalamamız 9 yıldır”

Başarıya ulaşmak için motive olmuş bağlılığı yüksek ve kendini sürekli geliştiren çalışanlara ihtiyacımız var diyerek sözlerini sürdüren Önal, “Bizim önceliğimiz çalışanlarımızın hedeflerinin şirket hedefleriyle paralel olması ve aynı amaca koşuyor olmamız. Biz bu bilince sahip çalışanları tercih ediyoruz. İş gücü kaynağının seçilmesi doğru işe doğru kişinin yerleştirilmesi insan kaynakları olarak bizim en önemli önceliğimiz. Bu noktada kariyer.net ile çalışıyoruz. Paydaşlarımızın ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına ekip olarak zamanında, hızlı ve kaliteli bir şekilde cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Biz işletme olarak çalışanlarımıza saygı duyan ve onların katkılarına değer veren bir işletmeyiz. Kıdem yılı ortalamamız 9 yıldır. Bu da özellikle iş görüşmesi yaparken paylaştığımız adayın çok fazla hoşuna gidiyor. Tecrübeli, konusunda yetkin ve uzman ekiple çalışıyoruz. Mevcut pozisyonların açılması veya yeni bir pozisyonun açılması durumdan öncelikle içeriden yükselmeyi teşvik ediyoruz. Yurt içinde veya yurt dışında mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenliyoruz. Ofis ve sahada çalışan elamanlarımızı da her zaman içeriden yükseltiyoruz. Modern ve ileriye dönük eğitim ve gelişim programlar sunuyoruz. Profesyonel bir ekiple çalışma imkânı veriyoruz. Her zaman kapsayıcılığı birbiriyle destek içerisinde paylaşımcı bir işyeri kültürünü tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz”

Antalya limanı olarak teorik eğitimi limanda uyarlanmış pratik eğitimlerle desteklemek ve öğrencilerin meslek edinimine katkıda bulunabilmek için okullarla iş birliği içerisinde olduklarını söyleyen Önal, “Stajlarımız yaz kış sınırlaması olmaksızın her dönem oluyor. İçeride görev yapan stajını burada tamamlamış arkadaşlarımız var. Staja ek olarak eğitime destek olabilmek adına birtakım organizasyonlarda da yer alıyoruz. Bunlardan biri İŞKUR ve Liman – İş Sendikası tarafından organize edilen, “Uzun Süreli İstihdama Yönelik Beceri Geliştirme” programı kapsamında ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan’ 18-29 yaş aralığındaki gençlere yönelik meslek edinimi sağlayabilmek adına işletmemizde 15 gence eğitim verdiğimiz program. Dahil olduğumuz bu proje şu an devam ediyor. Ayrıca Sosyal Sorumluluk kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Liman – İş Sendikası ile birlikte düzenlenen Denizcilikte Gemi, Yük ve Saha Operasyonları Uygulamaları Kursu kapsamında Denizcilik okullarında görev yapan 25 öğretmene bilgi ve becerilerini arttırmak için konusunda uzman ekiplerimiz tarafından teorik ve pratik eğitim verildi. Gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

“En büyük motivasyon kaynağımız çalışma ortamımız”

Sürekli birbiri ile paylaşım ve destek içerisinde olan ekibe sahip olduklarını dile getiren Önal, “Günün büyük bir saatini beraber geçirdiğimiz aile ortamımız var. Çalışanın görüşüne saygı duyan onların katkılarını her zaman dinleyen yönetime sahibiz. Liman içerisinde farklı noktalarda çalışanlarımızın görüş ve önerilerini paylaştıkları öneri kutucukları var. Her yıl online ortamda ve anonim olarak memnuniyet ve bağlılık anketi düzenliyoruz. Anket sonuçlarına göre aksiyonlarımızı alıyoruz. Motivasyonu artırmak adına tatlı bir rekabet ortamı sunuyoruz. Empati ve birbirlerini anlasınlar diye organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bowling ve voleybol turnuvası gibi rekabetin olduğu organizasyonlar düzenliyoruz. Kahvaltı ve ailelerinde katıldığı akşam yemeklerimiz oluyor. Her yıl geleneksel hale gelen 23 Nisan projemiz var. Bütün çocuklarımızın hissetmesi için o güne özel etkinlikler düzenliyoruz. Anne ve babalarıyla beraber keyifli bir gün geçiriyorlar. Her yıl sonbaharda çocuklarımıza yönelik limancılık üzerine resim yarışması yapıyoruz. Katılan çocukların tamamına ödül veriyoruz. İlk üç seçilen çocuğun resmini tebrik kartlarımızda kullanıyoruz. Çalışan çocuklarının birey olma yolunda katılımcı sorumluluk sahibi olmalarına destek vermeye çalışıyoruz” dedi.

“Liman olarak bütçe sınırımız olmayan tek kalemimiz iş sağlığı ve güvenliği kalemidir”

İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili uzunluğundaki kıyı şeridinde hem yolcu hem de yük operasyon hacmi ile öne çıktıklarını söyleyen Önal, “QTerminals Antalya, tüm turizm sektörleri arasında en hızlı büyüyen ve gelişen kruvaziyer turizminde teknolojik alt yapısı ve bilgi birikimiyle öne çıkıyor. Toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip olan QTerminals Antalya Limanı'nda, 1830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1000 metrekare bagaj alanı bulunuyor. Kruvaziyer, konteyner taşımacılığı, genel kargo, dökme yük, askeri gemilere hizmet verilen organize çok amaçlı bir limanız. Q Terminals Antalya olarak değişen tüketim alışkanlıkları ve lojistik pazarında zorlu süreçlerin limanlarda esneklik ve yenilik getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle inovasyonu her zaman gündemimizde tutuyoruz. Yükleme ve boşaltma hizmeti verdiğimiz ithalatçı ve ihracatçı firmalara daha iyi hizmet sunabilmek adına ek yatırımlar uyguluyoruz. 350 bin konteyner elleçme kapasitemiz var. Kruvaziyer limanı olduğumuz için yılda bir milyon yolcu ağırlama kapasitesine sahibiz. Sektörü irdelediğimizde uluslararası denizcilik örgütünün verilerine göre dünya ticaretinin yüzde 80’i denizyolu taşımacılığı üzerinden şekilleniyor. Bu da limanların dünya ekonomisi ve ülke ekonomisi açısından büyük bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Limanlar aynı zamanda ülkelerin dünyaya açılan bir kapısı olduğu için aslında çalışanlar için de fırsat demek. Bulunduğu ilin istihdamını ve ekonomik seviyesini yükselttiği için bölgesel olarak destek sağlıyoruz. Limancılık sektörü tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer aldığı için bu alanda deneyimli personelin çalışması gerekiyor. Önceliğimiz her zaman can güvenliğidir. Liman olarak bütçe sınırımız olmayan tek kalemimiz iş sağlığı ve güvenliği kalemidir” açıklamalarında bulundu.

Vira Haber