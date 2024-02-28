MSC Cruises: "For A Greater Beauty" Kampanyasıyla Gemi Seyahati Daveti

Bu heyecan verici kampanya, MSC Cruises'ın 22 modern ve zarif gemisi aracılığıyla sunulan unutulmaz deneyimleri, olağanüstü destinasyonları ve insan bağını vurgulayarak gemi tatillerinin özünü yansıtmayı amaçlıyor. MSC Cruises, 240'tan fazla farklı destinasyona seyahat etme fırsatı sunan geniş bir rotaya sahip, bu sayede konuklar, dünyanın dört bir yanındaki güzellikleri keşfetme şansına sahip olacak.

"For A Greater Beauty" kampanyası, gemi yolculuğunun güzelliğini daha bilinçli bir şekilde keşfetmeye teşvik ediyor. Kampanyanın bir parçası olarak, çekici görsel anlatıları içeren bir reklam filmi oluşturuldu. Film, güzellik kavramını izleyicilere, denizlere, gezegenimize ve gemide yaşanan muhteşem deneyimlere saygı duyarak, derin bir perspektifle sunuyor.

Reklam filminin çekimi, MSC Cruises filosunun sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) çalışan ilk gemisi olan MSC World Europa'da ödüllü Avustralyalı yönetmen Kiku Ohe tarafından gerçekleştirildi. Gemi, uluslararası yemeklerin, birinci sınıf eğlencenin ve son teknoloji olanakların keyfini çıkarabileceğiniz zenginleştirici bir tatil deneyimi vadediyor.

MSC Cruises, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu elde etmeyi hedefliyor. Şirket, aynı zamanda çevreci denizcilik teknolojilerinin gelişimine destek vermek amacıyla önemli yatırımlar yapıyor.

2024 yılı boyunca günlük hayattan kaçmak ve gemi yolculuğunun güzelliğini keşfetmek isteyenler, 85'ten fazla ülkede 240'tan fazla destinasyona uğrayan 1.000'den fazla farklı kalkış noktası olan MSC Cruises arasından seçim yapabilecek. 2024 yaz sezonunda ise İstanbul ve İzmir kalkışlı iki farklı MSC Cruises gemisi, Türk misafirleri İtalya ve Yunanistan kıyılarındaki en güzel şehirlerle buluşturacak.

MSC Cruises'ın "For A Greater Beauty" kampanyası hakkında detaylı bilgi almak ve 2024 tatil rezervasyonu yaptırmak için www.msccruises.com.tr adresindeki resmi MSC Cruises web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Vira Haber