Marmara Denizinde Yoğun Sis
Marmara Denizi ve Tekirdağ sisle kaplandı. Yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmezken, deniz sis nedeniyle kayboldu.
A+A-
Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları bugün öğleden sonra sisle kaplanmaya başladı. İlerleyen saatlerde denizin tamamı sis ile kaplanırken yoğun sis şehir içerisine kadar girdi.
Denizden gelen yoğun sisin şehrin içerisinde yayılmaya başlaması sonucu adeta göz gözü görmüyor. Trafikte de görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehirdeki birçok yapı denizle birlikte sis nedeniyle gözlerden kayboldu.
Vira Haber
Bu haber toplam 61 defa okunmuştur
Etiketler : Sis, Marmara Denizi, Tekirdağ
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.