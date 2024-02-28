Sis Nedeniyle Feribot Seferleri Geçici Olarak Durduruldu
Çanakkale Boğazı’da etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
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Çanakkale Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Vira Haber
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Etiketler : Sis, Feribot Seferleri, Çanakkale
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