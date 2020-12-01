Eğirdir Gölü'nde Dip Çamur Temizliği

Eğirdir Gölü'nde dip çamuru temizliği çalışmaları Kemerköprü-Köprübaşı arası sahil şeridinde başladı. Çalışmaları AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök de yerinde inceledi. Kemerköprü civarındaki çalışmalar hakkında bilgi veren DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, “Eğirdir Gölü, bizim göz bebeğimiz. Eğirdir Gölü gerek miktar, gerekse kalite yönüyle korumak yönünde birçok faaliyetimiz var. DSİ olarak bizim olduğu gibi kurum ve kuruluşların da faaliyetleri var. Eğirdir Gölü'nü hem korumak hem de gelecek nesillere daha güzel aktarmak adına adımlar atıyoruz. Bugünkü faaliyetimiz Eğirdir Gölü'ne deşarj olan derelerdeki çökelti durumundaki tarımsal atıkların göle inmesini engelleyerek bir an evvel temizlenmesi üzerine bir çalışma başlattık. Eğirdir Belediye başkanımızla birlikte bir sinerji oluşturarak onların da makine desteğiyle çalışmayı başlattık. Bu çalışmayı sadece Eğirdir'de değil, aynı zamanda Senirkent Pupa Çayı'nda ve Gelendost Yenice Çayı'nda da başlattık. Senirkent'teki çalışma devam ediyor. Eğirdir programı bitince de Gelendost Yenice'de deşarj olan dereler üzerinde çalışma yapacağız. Buradaki amacımız, sezonluk tarımsal kirliliğin göle ulaşımını engellemektir” dedi.

“EĞİRDİR GÖLÜ'NÜ HEM KORUYACAĞIZ, HEM GELİŞTİRECEĞİZ”

Bu çalışmaların dönemsel faaliyetler olduğunu, bunların dışında yapısal bir takım projeler hazırlandığını ifade eden Şahin, “Eğirdir Gölü, bu bölgenin gözbebeği olması hasebiyle aynı zamanda can damarı. Eğirdir'de müthiş bir tarımsal potansiyel var. Türkiye'nin belki de en kaliteli meyvesi Eğirdir'de, Isparta'da üretiliyor. Bu yüzden biz Eğirdir Gölü'nü hem koruyacağız, hem geliştireceğiz hem de modern tekniklerle insanlarımızın hizmetine sunacağız. Bütün bunları birlikte yapacağız. Bizim amacımız kalıcı, yapısal projelerimizle Eğirdir Gölü'nü tasarruflu kullanmak adına, meyvecilikte, tarımda tasarruflu kullanmak adına, vahşi sulamanın (açık sistem sulamanın) bir an önce kapalı sulama sistemine geçilmesi adına projelerimizi tamamladık. Ekonomik bütçe çerçevesinde çalışmalara başlayacağız. Bu da Eğirdir Gölü'nü korumak adına atmış olduğumuz adımlar" diye konuştu.

Vira Haber