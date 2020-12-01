Türk Gemisi, Gine Körfezi'nde Korsanların Saldırısına Uğradı!

Maritime Bulletin'in haberine göre, İstanbul merkezli Tango Gemicilik şirketine ait Tango Rey isimli kuru yük gemisi Batı Afrika'daki Gine Körfezi açıklarında korsanlar tarafından saldırıya uğradı.

Silahlı altı korsanın gemiye çıkarak, gemi bulunan para, telefon, bilgisayar, telefon gibi değerli eşyalara el koyduğu, 14 kişilik mürettebata ise herhangi bir zarar vermediği öğrenildi. Korsanların, değerli eşyaları yanlarına alarak gemiden ayrıldığı bildirildi.

129.45 metre uzunluğunda, 15.85 metre genişliğinde, 2001 yılında inşa edilen Türk armatörüne ait geminin Afrika’nın en büyük konteyner limanlarından birisi olan Konakri Limanı’na geri döndüğü öğrenildi.

Vira Haber