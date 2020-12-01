Tersan’dan Rus Pacific Fishery Company için 90 metre Fabrika Balıkçı Gemisi

Pacific Fishery, bir süper modern pelajik fabrika balıkçı gemisi sipariş eden tarihteki ilk Magadan merkezli şirket olacak.

90,65 metre uzunluğunda ve 18,00 metre genişliğindeki balıkçı gemisi, Okhotsk Denizi'nde Alaska Mezgiti ve Pasifik'te Ringa ve Uskumru avlayacak, gelişmiş ve teknolojik açıdan sofistik bir fabrika balıkçı gemisi olacak. Gemi, 2 ana trol vinci ile pelajik ve yarı-pelajik avlanmaya elverişli tasarlandı.

Gemide yeni bir süper verimli soğutma sistemi uygulanması hedefleniyor. DeepChill sıvı buz sistemi adı verilen bu yeni sistem ile geçici bekletme tanklarında uygun koşullarda muhafaza edilerek, efektif bir soğutma dondurma işlemi sağlanacak.

Gelişmiş bir Alaska mezgit fabrikasına sahip olacak gemide, ayrıca Ringa Balığı ve Uskumru balıklarının işlenerek dondurulacağı hatlar kurulacak. 24 saatte 250 ton dondurma kapasitesine sahip olacak gemide ayrıca 110 ton kapasiteli bir balık unu fabrikası da yer alacak.

Tasarımı Norveç’li Skipsteknisk firmasına ait gemi, ferah ve konforlu yaşam alanlarıyla 111 kişiye konaklama olanağı sunacak. Buzlu ve arktik sularda verimli bir şekilde avlanma yapabilecek geminin 2023 yılının ikinci yarısında teslim edilmesi planlanıyor.

Sipariş defterine bu yeni projeyi de ekleyen Tersan Tersanesinin, ikisi 2020 yılı içerisinde teslim edilecek toplam 21 aktif projesi bulunuyor.

Vira Haber