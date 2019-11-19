EIB, fosil yakıt projelerinin finansmanını durduruyor

Dünyanın en büyük kalkınma bankası olan Avrupa Yatırım Bankası (EIB), fosil yakıt projelerine finansman sağlamayı durdurma kararı aldı.

Avrupa Yatırım Bankası, fosil yakıt projelerinden çıkacak ve iklim eylemine doğru ilerlemeyi hızlandıracak yeni enerji politikası duyurdu. Avrupa Yatırım Bankası (EIB), fosil yakıt projeleri için tüm fonları 2021'in sonuna kadar harcayacağını ve bunun yerine önümüzdeki on yıl boyunca iklim eylemine 1 trilyon euro yatırım yapacağını açıkladı.

Kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından, Avrupa Yatırım Bankası’nın revize edilen enerji şirketlerine yönelik borç verme politikası, Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için temiz enerji yeniliği, verimlilik ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmayı amaçlayacak.

Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer, “İklim zamanımızın siyasi gündeminde en önemli konudur. Bilim adamları şu anda yüzyılın sonuna kadar üç ila dört derecelik sıcaklık artışına yöneldiğimizi tahmin ediyorlar. Bu olursa, gezegenimizin büyük bölümü, insanlar için yaşanılamaz hale gelecek. Fosil yakıtların finansmanını durduracağız ve herhangi bir kamu finans kurumunun en iddialı iklim yatırım stratejisini her yerde başlatacağız.” şeklinde konuştu.

Avrupa Yatırım Bankası “Sonun Başlangıcı” olarak nitelendirilen yeni politikası doğrultusunda iklim eylemi finansmanı ve çevre açısından sürdürülebilir yatırımlar için 1 trilyon €’ya kadar bütçe ayırdığını belirtti.

Esin TARHAN- Vira Haber