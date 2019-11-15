Bulgaristan Hollanda’dan mayın tarama gemisi alacak

Bulgar Hükümeti konuyla ilgili olarak Bulgaristan Savunma Bakanı Krassimir Karakatchanov'a Hollanda ile hükümetler arası bir anlaşma imzalama yetkisi verdi. Kaynaklara göre gemilerin toplam fiyatı 3.5 milyon Avro ancak gemilerin iyileştirilmesi için 1.5 milyon Avro daha harcama yapılması gerekiyor.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri, Belçika filosundan 2004 yılında aldığı üçlü sınıf bir mayın tarama gemisi işletiyor. 2009 yılında elden geçirme aşamasından sonra eski M922 Myosotis Bulgar filosunda faaliyete geçti ve “Tsibar” olarak yeniden adlandırıldı.

Üçlü sınıf MCM gemileri 1980'lerde Belçika, Hollanda ve Fransız donanmaları için inşa edildi. Toplam 40 gemi üretildi, bazıları kademeli olarak Pakistan'a, Endonezya'ya, Letonya'ya ve Bulgaristan'a satıldı veya devredildi.

Bir kısmı, Kraliyet Hollanda Donanması, 2023’teki yaşlanan MCM gemileri filosunun yerini almaya başlayacak . Belçika Donanması ile başlatılan MCM programına göre , iki donanma yaklaşık on dron sistemi oluşturan yaklaşık 100 dronla donatılacak. . Hollanda Donanması için altı gemi, diğer altı tanesi Belçika Donanması'na teslim edilecek.

Vira Haber