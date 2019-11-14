Marsilya Limani, Blockchain projesini tamamladı!

Fransa’nın en büyük limanı olan Marsilya Fos Limanı, yük taşımacılığında kullanmayı amaçladığı blockchain teknolojisi sayesinde kullanıcılar, dijital gümrük belgelerini güvenle paylaşabiliyor ve bilgileri ilgili taraflara gönderebiliyor. Bu yapılan işlemler de yapıldığı andan itibaren değiştirilemez bir şekilde korunuyor. Böylelikle liman ticareti daha güvenli, daha hızlı ve daha saydam şekilde ilerliyor. Bu da ticaret yapan kullanıcıların maliyetini önemli şekilde düşürüyor.

Projeye tek destek liman otoritesinden değil. Aynı zamanda kamu sektörü yatırımcısı olan La Banque des Territoires ve özel su yolu şirketleri de, projeye finansal destek oluyorlar.

Vira Haber