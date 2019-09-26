EİB temiz çevre için sıfır atık hedefliyor

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istediklerini bu amaçla sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Birçok alanda 2023 yılı ulusal hedeflerimize yönelik çalışmalar gerçekleştirirken, edindiğimiz yeni misyon doğrultusunda atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması yönünde önemli faaliyetleri hayata geçiriyoruz. En önemli amacımız gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak” diye konuştu.

Atık oluşumunda bilinçli davranılmasının, gereksiz atık oluşumunun önlenmesinin kaynakların verimli kullanılması adına hayati öneme sahip olduğuna işaret eden Eskinazi şöyle devam etti; “ Oluşan atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımına dönüştürülmesi yönünde bir takım faaliyetleri hayata geçirdik. Ege İhracatçı Birlikleri’nde atığın kaynağında ayrıştırılmasna yönelik istasyonlar kurduk ve burada toplanan atıkları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin atık toplamada yetkili kıldığı firmaya tutanak ile periyodik olarak teslim ediyoruz ve sonrasında Entegre Çevre Bilgi Sistemine verileri giriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla diğer Sivil Toplum Kuruluşlarına ve ihracatçı firmalarımıza örnek oluyoruz, ihracatçı firmalarımızda sıfır atık projesine katılıyor.”

Plastik şişe kullanımına son verildi

Ege İhracatçı Birlikleri olarak, çevreye duyarlılık konusunda bir diğer önemli çalışmaların tüm organizasyonlarında plastik şişe kullanımına son verilmesi olduğunu dile getiren Eskinazi, toplantı tüketim malzemelerinde doğada çözülebilen ve tamamıyla yerli malı ürünleri tercih ettiklerini, EİB’de bir evrağın tamamıyla elektronik ortamda oluşturulup, elektronik imza ile ilgili kişi ya da kurumlara elektronik ortamda gönderildiğini vurguladı.

Geri dönüşüm ve geri kazanım sistemlerinin oluşturulması ve toplumca etkin kullanılmasını misyon edinen Ege İhracatçı Birlikleri, tasarruflu su kullanımı ve yönetiminden, kağıt, plastik, cam, metal, pil ve elektronik atığa kadar gerek kurum içi gerekse kurum personelinin bireysel olarak ilettiği tüm atıkları doğru ayrıştırma yöntemi ile istasyonlarında toplamak suretiyle sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmalarını, sistemli ve verimli biçimde aralıksız sürdürüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Sıfır Atık Projesine başladığı günden bu yana geçen 6 aylık süreçte geri dönüşüm ve geri kazanım adına 13 adet ağaç, 10lt petrol kazanılmış, 10m3 sera gazı salınımını önlemiş oldu.

Vira Haber