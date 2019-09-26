İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Silivri açıkları şiddetini ise 6.0 olarak açıklarken AFAD ise büyüklüğü 5.8 olarak duyurdu. Deprem birçok ilde hissedildi. İstanbul'da telefon hatları kısa süreli kesildi. Avcılar, Bakırköy, Fatih'te binalarda hasarlar oluştu.

Bir haftadır beşik gibi sallanan İstanbul Siliivri açıklarında bu kez şiddetli deprem meydana geldi. 6 büyüklüğüdeki deprik yerin 12 km derinliğnde oldu. Depremle birlikte tüm İstanbul büyük bir panik yaşadı. Vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Avcılar, Fatih, Bakırköy gibi sahil şeridindeki ilçelerde bazı binalarda hasar oluştu.

Avcılarda bir caminin minaresi çöktü.

Deprem İstanbul'un yanı sıra Bursa, Kocaeli, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale'de de hissedildi.

Depremin hissedildiği yerlerde okullar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Şiddetli deprem sonrası 4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı oldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği deprem sonrası yaptığı açıklamada ''Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır'' ifadelerine yer verdi.

''BAYAĞI SALLANDIK, KENDİMİ DIŞARI ATTIM''

İstanbul'da kent genelinde hissedilen deprem İstanbul Havalimanı'nda kısa süreli hareketliliğe neden oldu. İstanbul Havalimanı'nda da deprem olduğunu hisseden yolcular ile çalışanlar, terminalin belirli yerlerinde toplandı.

Yolcular ve çalışanlar kısa süreli panik yaşamalarının ardından aile ve yakınlarıyla cep telefonlarıyla görüştü.

Havalimanındaki bir iş yerinde çalışan Berkay Gezici, basın mensuplarına deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Berkay Gezici, çalıştığı iş yerindeki vitrinin gidip geldiğini belirterek, "Bayağı bir sallandık. Ben kendimi dışarı attım. Direkt yıkılacak zannettim. Bambaşka bir şeydi. İlk defa böyle depremi hissediyorum. Deprem bayağı kötüydü. Ben herhalde yer delindi diye düşündüm." diye konuştu.

Havalimanı çalışanı Tolga Yanarkaya ise asansördeyken deprem olduğunu, Atatürk Havalimanı'nda böyle depremler yaşadıklarını ancak bunun diğerlerinden biraz farklı olduğunu belirtti.

Deprem Bursa ve Düzce başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

İstanbul depremiyle ilgili uyarı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İstanbul'u sallayan 5,8 şiddetindeki depremle ilgili vatandaşları uyardı. Kınık, vatandaşları evlere girmemeleri konusunda uyardı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbulluları artçı sarsıntılara karşı uyararak evlerine girmemeleri önerisinde bulundu.

Kınık, "İstanbul Silivri açıklarında olan deprem bazı binalarda hasara yol açmış olabilir. Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler ve AFAD’dan ve valilikten gelecek uyarıları dinlesinler." ifadelerini kullandı.

AFAD: Hasarlı binalara girmeyin

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu.

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk sucuoğlu, İstanbul'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, "Bu deprem daha önce olan bağımsız bir deprem. Fayın başka bir kısmının kırılmış olması gerekiyor. 5.8 daha ciddi. 4.6 olanlar yapılara etki edecek bir deprem değil. 6. orta şiddetli bir deprem oluyor" dedi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Üzerinde deprem beklentimiz olan bir fayın ve oınun çevresindeki bazı fayların getirdiği bir deprem. Özellikle merak edilen geleceğe yönelik gerçekten net cevabı olmayan bir soru. Deprem aktivitesi birbirini izlemesi gerekiyor. Bu aşamada çok fazla birşey mümkün değil. Bölge kritik bir bölge ve üzerinde büyük bir deprem olması beklenilen bir bölge. Bu tamamen artçılarından sonra gidebilir ya da bunun arkasında bir süre daha deprem sürebilir. Bekleyip görmek gerekiyor." dedi.

Okullar tatil

Bu arada Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de de paniğe neden oldu. Kocaeli merkezinde ve ilçelerde hissedilen depremde kısa süreli panik olurken bina içlerinde olan insanlar hızla kendini sokağa attı. Deprem sonrası panik yaşanan Kocaeli genelindeki okullarda öğrenciler sınıflardan bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü.

Vira Haber