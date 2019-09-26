Rus bayraklı gemide yangın
Norveç'in Tromso kentinde, Brevik limanında Rus bayraklı gemide yangın çıktı. İçinde yaklaşık 200 bin litre mazot bulunan "Bukhta Naezdnik isimli gemideki 29 mürettebattan 27’sinin hastaneye kaldırıldı.
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Norveç'in Tromso kentinde Brevik Limanı’nda "Bukhta Naezdnik" isimli Rus bayraklı gemide yangın çıktı.
İçinde yaklaşık 200 bin litre mazot bulunan gemideki 29 mürettebattan 27’sinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
64 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki gemide yangının devam ettiği ifade edilirken yangını sönrdürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Norveçli yayın kuruluşu NRK, 1991 yılında inşa edilen tankerde çıkan yangın sonrası patlama riski nedeniyle yaklaşık 100 kişinin bölgeden tahliye edildiğini söyledi.
Vira Haber
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