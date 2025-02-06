EİB’den Ocak Ayında 1 Milyar 476 Milyon Dolarlık İhracat

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde sanayi sektörlerinin ihracatı yüzde 8’lik artışla 718 milyon dolardan 777 milyon dolara çıkarken, madencilik sektörünün ihracatı yüzde 12’lik yükselişle 89,7 milyon dolardan 101 milyon dolara ilerledi.

2024 yılında EİB’nin ihracatının artıda kalmasını sağlayan tarım sektörleri 2025 yılı ocak ayında ihracat kaybı yaşadı. EİB’den yapılan tarım ürünleri ihracatı 2024 yılı ocak ayına göre yüzde 10’luk azalışla 663,8 milyon dolardan 599 milyon dolara geriledi.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesi ocak ayında ihracatını artırırken, 5 tanesi 2024 yılı ocak ayı performansının gerisinde kaldı.

Demir zirvede yerini korudu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 22’lik artışla 173 milyon dolardan 211,6 milyon dolara çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

İhracat artış rekortmeni tekstil oldu

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ocak ayında ihracatını yüzde 46’lık artışla 38 milyon dolardan 55,7 milyon dolara taşıdı ve ocak ayında ihracat artış rekortmeni oldu.

Gıda ihracatının lideri su ürünleri ve hayvansal mamuller

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 gıda birliği arasında son yıllarda ihracat lideri olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ocak ayında yaptığı 123,8 milyon dolarlık ihracatla liderliğini sürdürürken, en çok ihracat yapan ikinci birlik konumunu da korudu.

Ocak ayında ihracatını yüzde 8 artıran Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ihracatını 113 milyon dolardan 122 milyon dolara çıkardı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ocak ayında 104,5 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırma başarısı gösterdi.

Egeli madenciler 2025 yılına güzel bir giriş yaptı

2024 yılını başarılı bir şekilde geride bırakan Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2025 yılına da güzel bir giriş yaptı. EMİB’in ocak ayında ihracatı yüzde 12’lik gelişim göstererek 89,7 milyon dolardan 101 milyon dolara ilerledi.

2024 yılında ilk kez 1 milyar dolar barajını aşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2025 yılının ilk ayında ihracatını yüzde 3’lük artışla 92 milyon dolardan 95 milyon dolara taşıdı.

ETİB, 1 milyar dolar hedefi için büyük bir adım attı

İhracatta 1 milyar dolar hedefiyle 2025 yılına giren Ege Tütün İhracatçıları Birliği, ocak ayında yüzde 35’lik artışla 84 milyon dolar ihracatı kayda aldı. ETİB’in yıllık ihracatı da 969 milyon dolara ulaştı ve 1 milyar dolar hedefine ulaşmak için büyük bir adım attı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ocak ayında 79 milyon dolarlık ihracat başarısı gösterdi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri alt sektörlerini bünyesinde barındıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 2’lik artışla 72 milyon dolar ihracatı ocak ayında gerçekleştirdi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, ocak ayını 36,3 milyon dolarlık ihracatla geride bırakırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 14,9 milyon dolar dövizi hanesine yazdırdı.

ABD, Almanya’dan zirveyi devraldı

Ege İhracatçı Birlikleri’nin ocak ayında ihracat yaptığı ülkeler incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri’ye yapılan ihracatın yüzde 15’lik artışla 129 milyon dolardan 149 milyon dolara çıktığı ve Almanya’yı geçerek birinci sıraya yükseldiği görülüyor. 2024 yılı Aralık ayında da Almanya’yı geçen ABD 2025 yılında zirvenin en güçlü adayı olduğunu göstermiş oldu.

EİB’den en çok ihracat yapılan ikinci ülke 145,8 milyon dolarla Almanya olurken, üçüncü sıranın sahibi 94 milyon dolarla İtalya oldu. İngiltere 72,5 milyon dolarlık taleple dördüncü sıraya adını yazdırırken, beşinci basamakta 67 milyon dolarla İspanya görüldü.

Ege Bölgesi’nin ihracatı yüzde 4 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ege Bölgesi 2025 yılı ocak ayında ihracatını yüzde 4’lük artışla 2 milyar 135 milyon dolardan 2 milyar 219 milyon dolara çıkardı.

İzmir, 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi illeri arasında açık ara liderliğini sürdürürken, 2024 yılı ocak ayındaki 1 milyar 80 milyon dolarlık ihracatını yüzde 4,3 artırma başarısı gösterdi.

Denizli, 2024 yılı ocak ayında 332,7 milyon dolar olan ihracatını yüzde 15’lik artışla 382,7 milyon dolarla artırdı ve Manisa’yı geçerek ikinci sıraya yerleşti.

Manisa’nın ihracatı 364 milyon dolardan 368,8 milyon dolara yükselse de üçüncü sıraya inmekten kurtulamadı.

Ocak ayında, Balıkesir 86,5 milyon dolar, Aydın 81 milyon dolar, Muğla 80,5 milyon dolar, Afyonkarahisar 38,2 milyon dolar, Kütahya 33,2 milyon dolar ve Uşak 20,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Eskinazi: “Bu şartlarda mevcudu korumak başarı”

Yüksek enflasyon ve düşük döviz kuru ortamında ihracatçıların müşterilerini kaybetmemek için maliyetine hatta zaman zaman zararına ihracata devam ettiklerini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ekonomisinin koşullarında mevcudu korumanın başarı olduğunun altını çizdi.

“İhracatı zıplatmak için hala şansımız var” diyen Eskinazi, “Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için ortalama yüzde 10 ihracat artışı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için ihracatçılar olarak rekabetçi kura ihtiyacımız var. Bu gerçekleşmediği takdirde ihracatta artışlar zamanla kan kaybedecek hatta ihracat rakamları eksiye düşecektir. İhracat düştüğünde istihdamda azalacak. Emek yoğun sektörlerde istihdamdaki azalışı son 2 yıldır yaşıyoruz. İhracatın hedefler doğrultusunda artması için bir an evvel tedbirlerin alınması gerekir” diye konuştu.

Vira Haber