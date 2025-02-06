Aliağa Limanları 2024'te Zirvede: Yükte Birinci, Konteynerde Rekor

Türkiye genelinde yük elleçleme hacminde liderliğini sürdüren Aliağa, konteyner trafiğinde ise 2 milyon TEU sınırını aşarak ülke sıralamasında üçüncülüğe yükseldi.

Açıklanan verileri değerlendiren İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa limanlarının Türkiye ekonomisine katkısının her geçen yıl arttığını vurgulayarak, "Aliağa limanlarımız, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen sektörün güçlü aktörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 2024 yılı verileri, ekonomik dalgalanmalara ve küresel krizlere rağmen faaliyetlerimizin kesintisiz sürdüğünü ve ülke ekonomisine katkımızın arttığını göstermektedir. Sektörümüzün mevcut durumunu ortaya koyan bu veriler doğrultusunda, Aliağa Şubemize bağlı limanlarımızda, önceki yıllarda olduğu gibi elleçleme faaliyetlerinin artış trendini sürdürdüğünü görmekteyiz" dedi.

"Aliağa limanları, yük elleçlemede birinci sırada"

Şimşek, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı'na bağlı liman işletmelerinin, Türkiye genelinde elleçlenen yükün yüzde 16,07'sine karşılık gelen 85 milyon 454 bin 864 net ton ile birinci sırada yer aldığını belirterek, "Bu tonajın 34 milyon 215 bin 843 net tonluk kısmı yükleme (ihracat), 51 milyon 239 bin 21 net tonluk bölümü ise boşaltma (ithalat) olarak kayıtlara geçmiştir. Bu rakamlar, bölgenin Türkiye'nin deniz ticaretindeki stratejik konumunu bir kez daha kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Gemi trafiğine dair verileri de paylaşan Başkan Şimşek, "2024 yılında Aliağa Bölge Liman Başkanlığı bazında toplam 6.086 gemi limanlarımıza yanaşmıştır. 2023 yılı ile karşılaştırıldığında, yüzde 3,84'lük bir düşüş kaydedilmiş olsa da, bu düşüş, küresel ticaretin genel eğilimleri göz önüne alındığında oldukça sınırlı kalmıştır. Bu gemilerin bin 579'u Türk bayraklı, 4 bin 507'si ise yabancı bayraklı olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

"Türkiye genelinde yük Trafiğimiz Artmaya Devam Ediyor"

Şimşek, Türkiye genelinde taşınan toplam yükün geçen yıla göre yüzde 2,05 artarak 531 milyon 737 bin 358 tona ulaştığını ifade ederek, "Kargo tiplerine göre yapılan değerlendirmede, katı ve sıvı dökme yüklerde küçük düşüşler görülmesine rağmen, genel kargo, konteyner ve araç taşımacılığı kategorilerinde belirgin artışlar yaşanmıştır. Özellikle konteyner taşımacılığı alanında Aliağa limanlarımızın sergilediği performans, son yıllardaki büyüme trendinin çok ötesine geçerek önemli bir başarıya imza atmıştır" dedi.

"Aliağa, konteyner trafiğinde tarihi rekora ulaştı"

Konteyner trafiğinde Aliağa'nın gösterdiği üstün başarıya ve kırılan rekora dikkat çeken Şimşek, "2024 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde konteynerle taşınan yük tonajı 2023 yılına kıyasla yüzde 7,41 artarak 143 milyon 357 bin 666 tona ulaşmıştır. Aliağa bölgemizde bulunan üç konteyner limanımız ise TEU bazlı elleçlemede yüzde 33,64'lük bir artış göstererek son yıllardaki büyüme eğrisinin çok üzerine çıkmıştır. İlk kez 2 milyon TEU sınırı aşılmış, 2 milyon 119 bin 221 TEU'ya ulaşılmış ve böylece Türkiye genelinde üçüncü sıraya yükselerek rekor kırılmıştır. Ülkemizde elleçlenen toplam konteyner trafiğinin yüzde 15,66'sı bölgemizden gerçekleştirilmiştir. Bu, Aliağa limanlarının konteyner taşımacılığı alanında uluslararası rekabet gücünü artıran ve Türkiye'nin lojistik kapasitesini ileriye taşıyan kritik bir merkez haline geldiğini göstermektedir" diye konuştu.

"Aliağa Gümrük Müdürlüğümüz, Türkiye'nin ikinci büyük ihracat gümrüğü oldu"

Ticaret Bakanlığının 2024 yılı gümrük verilerine de değinen Şimşek, "Ülke genelinde toplam ihracatımız yüzde 2,44 artış göstererek 261 milyar 854 milyon 678 bin USD olarak gerçekleşmiştir. Aliağa Gümrük Müdürlüğümüz, 21 milyar 372 milyon 92 bin USD ihracat işlemi gerçekleştirerek, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 8,16 pay almıştır. Bu başarısıyla, ülkemizde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci gümrük müdürlüğü konumuna yükselmiştir. Öte yandan, Ticaret Bakanlığımızın 2024 yılı genel ithalat verilerine göre, Türkiye'nin toplam ithalatı yüzde 4,96 azalarak 344 milyar 19 milyon 959 bin USD olarak gerçekleşmiştir. Aliağa Gümrük Müdürlüğü, 14 milyar 565 milyon 75 bin USD ithalat işlemi gerçekleştirerek, Türkiye genelinde en çok ithalat yapılan yedinci Gümrük Müdürlüğü olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Küresel deniz ticaretindeki gücümüzü artırıyoruz"

Şimşek, Aliağa Gümrük Müdürlüğü ve bölgedeki tüm liman işletmelerinden gerçekleştirilen ihracat ve ithalat işlemlerinin toplam bedelinin 35 milyar 937 milyon 167 bin USD olarak kaydedildiğini belirterek, "Bu rakam, Türkiye'nin yaptığı toplam işlem hacminin yüzde 5,93'üne karşılık gelmektedir. Aliağa limanlarımız, sadece ulusal ticaretimiz için değil, küresel deniz taşımacılığı ağı içinde de kritik bir merkez haline gelmiştir. Lojistik altyapımızı güçlendirmek ve bölgenin rekabet gücünü artırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Aliağa'nın denizcilik sektöründe giderek artan önemine vurgu yapan Şimşek, "Bu başarıda emeği geçen tüm sektör paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sürekli büyüyen, gelişen ve Türkiye ekonomisine katkısını artıran Aliağa limanlarının bu yükselişinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inanıyoruz. İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran'ın liderliğinde, ülkemiz ve bölgemizin geleceğine yönelik sektörel hedeflerimizi hayata geçirmek ve küresel denizcilik arenasında daha güçlü bir konuma ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Vira Haber