İran’da İHA Gemisi "Şehit Bakıri" Devrim Muhafızları Ordusu Donanmasına Teslim Edildi

İran donanmasına yeni bir gemi daha katıldı. Hürmüzgan eyaletinde düzenlenen askeri törende, İran tarafından geliştirilen çok amaçlı insansız hava aracı (İHA) gemisi "Şehit Bakıri", Devrim Muhafızları Ordusu Donanmasına teslim edildi. Törene, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri katıldı. Savaş gemisinin 2 bin 100 ton ağırlığında, 240 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğinde olduğu belirtildi. Geminin 180 metre uzunluğundaki pistinde İHA’ların iniş-kalkış yapabildiği kaydedildi.

"Gemi, 1 yıl boyunca yakıt ikmali yapmadan okyanus ötesinde görev yapabilecek şekilde tasarlandı"



"Bölgedeki gücümüzü artıracağız"

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ise, İran donanmasının Umman Denizi ve Basra Körfezi’ndeki gücünü artıracağını söyleyerek, "Yabancı güçler, İran kara sularında varlık gösteriyorsa biz de uluslararası kanunlara uygun bir şekilde bu bölgedeki gücümüzü artıracağız. Silahlı Kuvvetlerin görevi, ülkenin sürekli güvenliği ile muhtemel bir savaşı engelleyecek caydırıcılığı sağlamak ve savaş olması durumunda kesin zaferi elde etmektir. Şehit Bakıri savaş gemisi, Silahlı Kuvvetlerinin önemli bir parçası olan Deniz Kuvvetlerinin güç kazanması adına atılmış bir adımdır" şeklinde konuştu.

Vira Haber