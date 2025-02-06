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Aydın’da 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın’da 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

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Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber


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